Москва, , 13:41 — REGNUM Удалённый режим работы создаёт дополнительные возможности работать вдали от агломераций. Об этом 19 октября завила заместитель министра экономического развития РФ Оксана Тарасенко на форуме «Открытые инновации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Замминистра призналась, что сперва даже её коллеги по ведомству с насторожённостью отнеслись к дистанционному формату работы. Однако затем смогли оценить его преимущества.

«Сначала не все даже у нас хотели уходить на удалёнку. А потом многим это понравилось. Считали, что сложно коммуницировать с руководством, потому что удалёнка подразумевает работу без общения с начальником», — сказала Тарасенко.

Также она указала, что удалённый режим работы позволяет сотрудникам проживать вдали от крупных агломераций.

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