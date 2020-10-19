Воронеж, , 13:40 — REGNUM Власти Воронежской области развернули максимальное за весь период пандемии коронавируса число больничных коек. Об этом 19 октября сообщает пресс-центр областного правительства в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что на сегодняшний день данное количество составляет 4673 больничные койки. При этом число коек, которые остались свободными, не сообщается, по состоянию на 14 октября сообщалось, что осталось 262 свободные больничные койки.

При этом за минувшие сутки в Воронежской области было выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом, что на пять случаев меньше максимального ежесуточного числа, которое было зафиксировано в регионе в июле текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской области наращивают коечный фонд для пациентов с COVID-19.