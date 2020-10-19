Елец, Липецкая область, 19 октября 2020, 13:38 — REGNUM В Липецкой области Елецкий родильный дом временно перепрофилируют в инфекционное отделение для пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
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На базе роддома развернут 100 дополнительных коек. Здание было подготовлено для работы в формате ковидного госпиталя ещё весной 2020 года. Там проложили систему централизованного снабжения кислородом, устроили шлюзы и усилили материально-техническую базу.
Рожениц из Ельца будут отправлять в Данковский роддом мощностью 70 коек. Туда также дополнительно направят квалифицированных медиков из Ельца.
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