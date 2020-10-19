Йошкар-Ола, , 13:36 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 19 октября выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне в республике выявили 54 новых носителя SARS-CoV-2, что стало очередным рекордным приростом зараженных за сутки с июня. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 5522 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 4562 жителя Марий Эл. 59 человек скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие летальных случаев не было. Накануне также летальных случаев в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике является 901 человек.

ИА REGNUM напоминает, по данным минздрава региона, в инфекционных стационарах республики лечение получает 251 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находится 931 человек, из них у 927 — пневмония.