Ташкент, , 13:33 — REGNUM В Узбекистане на 73-м году жизни скончался заведующий отделом археологии Каракалпакского научно-исследовательского института гуманитарных наук Гайратдин Хожаниязов, сообщили в пресс-службе правительства Каракалпакстана.

Ученый является участником многих археологических экспедиций. Он также известен своими книгами и статьями по археологии и средневековой фортификационной истории древнего Хорезма.

В 2003 году Хожаниязов стал кавалером ордена «Мехнат шухрати» («Трудовой славы»). В 2008 году ученый был удостоен звания Героя Узбекистана. В 2015 году археолог стал сенатором от Каракалпакстана.

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