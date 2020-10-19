Магас, , 13:32 — REGNUM В Ингушетии число выявленных случаев заражения коронавирусом выросло на 159 за прошедшие выходные: 17 октября лаборатория подтвердила наличие новой опасной инфекции у 55 человек, 18 октября — у 51, за минувшие сутки — у 53, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Общее число госпитализированных в настоящее время в Ингушетии составляет 359 пациентов, из них у 138 — диагноз COVID-19 подтвержден. Тяжелое состояние отмечается у 38 человек, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. В виду удовлетворительного состояния лечатся амбулаторно 412 жителей республики.

При этом наблюдается несоответствие показателей по ситуации с коронавирусом у местного оперштаба и у федерального. По данным последнего, общее число «активных» больных в Ингушетии составляет на сегодняшний день — 1232.

За все время пандемии в республике подтвержден коронавирус у 6667 человек, вылечились от опасной инфекции 5349 пациентов. Число скончавшихся составляет 86 человек.

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