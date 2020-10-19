Оренбург, , 13:27 — REGNUM В Оренбурге после реконструкции улицы Уральская возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Оренбургской области.

По данным ведомства, в 2019 году чиновники горадминистрации завизировали акты приемки работ по реконструкции, тогда как работы были выполнены подрядчиком не в полном объеме. Муниципальный контракт был заключен между управлением капстроительства и ООО «Уральская жилищно-строительная компания». Его стоимость составила свыше 4 млн рублей. Все денежные средства перечислены исполнителю договора.

Между тем, стоимость выполненных работ, отраженная в актах приемки, не соответствует фактически выполненным работам. Не в полном объеме выполнено устройство асфальтобетонного покрытия; установка дорожных знаков, пешеходных перильных ограждений и бортовых камней; работы по посеву газонов, по укреплению откосов земляных сооружений посевом многолетних трав. Есть претензии и к качеству работ.

Напомним, ремонт ул. Уральская на участке от ул. Чкалова до микрорайона «Дубки» начался в мае 2019 года. Строительство вызвало нарекания со стороны горожан, поскольку при перекрытии трассы не были предусмотрены альтернативные пути передвижения для транспорта. Возмущение вызвал и медленный темп работ.

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