Красногорск, , 13:24 — REGNUM Парки при федеральных музеях-усадьбах будут доступны для посетителей с 21 октября, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

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Она рассказала, что в музеях-усадьбах будут временно закрыты экспозиции, которые находятся внутри помещений.

«Но то, что можно гулять в парках, — это большое спасение для жителей Московской области и москвичей, которые еженедельно приезжают всей семьей провести время в любимейших местах Подмосковья», — цитирует слова Любимовой пресс-служба Минкультуры.

Ранее стало известно о запрете массовых мероприятий, который будет введён на территории Московской области 21 октября.

«В среду мы примем дополнительные ограничения. Выставки, музеи, а также массовые мероприятия мы запретим. Массовые спортивные мероприятия с участием зрителей на трибуне будут запрещены», — рассказал губернатор региона Андрей Воробьёв.

Отметим, что под запрет подпадает и футбольный матч РПЛ «Химки» — «Зенит», который после ограничений может пройти без зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, Подмосковье находится в тройке лидеров по суточному приросту выявленных носителей коронавируса.