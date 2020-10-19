Уфа, , 13:29 — REGNUM В Башкирии осудили за получение взятки бывшего начальника ОГИБДД по Иглинскому району. Об этом 19 октября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в прошлом году 41-летний обвиняемый потребовал от бизнесмена 22 тысячи рублей за помещение и хранение на спецстоянке предпринимателя транспортных средств, которые были задержаны сотрудниками правоохранительных органов за совершение правонарушений. Денежные средства обвиняемый получал на карту.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Он был уволен со службы. Суд признал его виновным и оштрафовал на 500 тысяч рублей.

При этом подсудимый также был лишен права занимать должности государственной и муниципальной службы сроком на три года.

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