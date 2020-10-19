Севастополь, 19 октября 2020, 13:21 — REGNUM Лечение больных с лёгкой формой COVID-19 в Севастополе с 19 октября будет проводиться на дому. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города по итогам еженедельного аппаратного совещания. Для этого медицинские учреждения Севастополя получат дополнительный автотранспорт.
Севастопольцы, которые будут лечиться дома, должны будут дать расписку об обязательной самоизоляции.
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Как сообщало ИА REGNUM, на 19 октября в стационарах Севастополя остаются 313 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего с начала года в Севастополе заражение коронавирусом выявлено у 1640 человек, выздоровели 1054 человека, 51 человек умер.