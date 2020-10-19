Варшава, , 13:20 — REGNUM В мэрии Варшавы приняли решение отменить запланированную в ночь с 31 декабря на 1 января вечеринку в честь Нового года. Причиной отмены традиционного праздника послужила пандемия коронавируса. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«В связи с нынешней эпидемической ситуацией в этом году городское празднование Нового года проводиться не будет. Здоровье жителей — самое важное», — подтвердила информацию пресс-секретарь варшавской мэрии Каролина Галецкая.

По ее словам, она надеется, что в следующем году будет иная эпидемическая ситуация, и это компенсирует отсутствие праздника в текущем году.

На вопрос, сэкономит ли город средства в связи с отменой новогодней ночи, Галецкая заявила, что «несомненно, отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в бюджете столицы».

В прошлом году новогодняя ночь в Варшаве прошла на Банковской площади. Варшавяне повеселились под хиты таких коллективов, как Bajm, Perfect, Kombii, Blue Cafe и Pectus. По причине заботы о животных отказались от полуночного фейерверка.