Варшава, , 13:19 — REGNUM Социологическая служба United Surveys провела опрос жителей Польши, в ходе которого выяснила, верят ли они в то, что предпринимаемые правительством меры способны «победить пандемию коронавируса». Об этом сообщает Onet.pl.

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Респондентов спросили, есть ли у действий, предпринимаемых в настоящее время правительством, шанс остановить развитие пандемии в стране. Утвердительно ответили лишь 42,5% опрошенных. Из них вариант «однозначно да» выбрали 7,5%, а «скорее да» ответили 35%.

В то же время 50% опрошенных не склонны верить в то, что ограничительные меры смогут остановить пандемию в Польше. 28,6% выбрали ответ «скорее нет», а 21,4% выразили уверенность, выбрав вариант «однозначно нет».

Исследователи отметили, что результат отличался в зависимости от политических предпочтений опрошенных. Избиратели правящей коалиции «Объединенные правые» чаще склонны верить в действенность принятых мер, в то время как оппозиционно настроенные граждане относятся к ним более скептично.

Опрос был проведен 16−17 октября в интернете. Анкеты заполнили 1000 польских жителей разного пола, возраста и места проживания.

Напомним, в «желтых» зонах Польши, где коронавирус распространен на не самом высоком уровне, введены следующие ограничения: в общественном транспорте могут быть заняты не более 30% всех мест, количество человек на коллективных мероприятиях — свадьбы, праздники, корпоративы и т.д. — ограничено до 20. Также школам и университетам даётся возможность самостоятельно принимать решения о переводе процесса обучения в удаленный режим, спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, а бассейны, тренажерных залов и аквапарки и вовсе приостановят деятельность.

В «красных» зонах, где ситуация с распространением коронавируса наиболее плачевна, приняты следующие меры: в одной очереди смогут стоять не более 5 человек, и то при условии соблюдения дистанции, торжественные мероприятия в общественных местах под запретом, а во время религиозных служб в храмах расстояние между посетителями не должно быть меньше 7 метров. Также предусматривается введение дистанционного обучения в вузах и средних школах, за исключением практических занятий. Транспортные ограничения в «красной» зоне будут аналогичны «желтой» зоне.