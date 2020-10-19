Москва, , 13:16 — REGNUM Вариант со сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в удалённом формате на сегодняшний день не рассматривается. Об этом 19 октября в ходе всероссийской встречи с родителями заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музраев.

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Он пояснил, что пока пойти на такой шаг «не позволяют существующие технологии». Кроме того, по его словам, что на сегодняшний день нет возможности организовать контроль за сдающими экзамен удалённо.

Музраев отметил, что разговоры о проведении ЕГЭ в 2021 году по сценарию 2020 года преждевременны.

«Сейчас слишком рано загадывать, нужно ли будет воспользоваться и в этом году таким подходом, потому что сейчас ещё начало учебного года», — приводит ТАСС слова главы Рособрнадзора.

Музраев добавил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации в России досрочный этап ЕГЭ в 2021 году может быть отменён. При этом он выразил надежду, что «больше никаких волн», связанных с коронавирусом, не будет, что позволит провести досрочный этап ЕГЭ в обычные сроки.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что дополнительный период для сдачи единого госэкзамена планируется на весну 2021 года. Сроки проведения планируются на конец марта — середину апреля. Работа с расписанием будет вестись после Нового года, и именно в это время специалисты вынесут решение о целесообразности переноса дат.