Томск, , 13:13 — REGNUM По состоянию на 19 октября в Томской области коронавирус выявлен у 10 109 человек, в том числе за последние сутки подтверждено 175 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации.

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Выздоровели ещё 26 пациентов. Общее число выздоровевших в регионе — 7349.

Также в Томской области зарегистрирована смерть от коронавирусной инфекции трёх человек. Все умершие — старше 60 лет, также они входили в группу риска по имеющимся заболеваниям.

За весь период в регионе скончались 104 пациента с коронавирусом.

Напомним, за сутки 18 октября в Томской области коронавирус был выявлен у 179 человек.

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