Москва, , 13:13 — REGNUM С 5 ноября возобновит рейсы из Москвы в Токио авиакомпания «Аэрофлот». Об этом 19 октября сообщается на официальном сайте компании.

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"С 5 ноября будут восстановлены регулярные рейсы в Японию. Первый рейс в Токио запланирован на 05 ноября 2020 года», — говорится в сообщении.

Также указывается, что рейсы вначале будут летать один раз в неделю, в затем — два раза в неделю, по четвергам и субботам (обратно по субботам и воскресеньям).

Кроме того, уточняется, что «Аэрофлот» увеличит c 25 октября 2020 года количество полётов в Белоруссию (Минск), Швейцарию (Женеву) и на Мальдивы (Мале).

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября стало известно, что более 20 авиарейсов было отменено и задержано в аэропортах Москвы.