Екатеринбург, , 13:16 — REGNUM Жители Екатеринбурга часто не хотят вакцинировать своих детей от гриппа, заявил глава горздрава Денис Демидов на онлайн-брифинге.

Чиновник уточнил, что в настоящий момент в городе успели привить от гриппа лишь 60% детей от плана.

«Мы видим большое количество отказов», — сказал Демидов.

Руководитель попросил родителей всё же поставить своим детям вакцину. Единственным объективным доводом для отказа от прививки являются соответствующие медицинские показания, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Демидов заявил, что в поликлиниках более ответственно подходят к мерам профилактики COVID-19, чем во многих других учреждениях.

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