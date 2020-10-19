Москва, , 13:09 — REGNUM Возможность проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году в удалённом формате не рассматривается. Об этом заявил 19 октября глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

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Он отметил, что пока невозможно организовать контроль за участниками дистанционного экзамена. До ЕГЭ остаётся несколько месяцев, вряд ли к его началу будет остро стоять вопрос об удалённом формате из-за эпидемии коронавируса.

«Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг», — сказал Музаев ТАСС.

В 2020 году единый экзамен прошел «на достаточно высоком уровне», добавил он. Предполагать что-то о сценарии проведения следующего экзамена преждевременно. Пока Рособрнадзор также не планирует изменять порядок сдачи основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах.