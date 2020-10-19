Саратов, , 13:30 — REGNUM В Саратовской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В период с 20 по 26 октября местами по Саратовской области будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность — 5 класс. В большинстве районов региона в это же время сохранится высокая пожарная опасность — 4 класс.

ИА REGNUM напоминает, с 6 октября на 21 календарный день в Саратовской области ввели режим ограничения пребывания граждан в лесу.

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В спасательные службы Саратовской области 15 октября тушили крупный лесной пожар в Екатериновском районе. Возгорание лесополосы произошло недалеко от села Боровая Полянщина. Лес горел на площади 30 га.

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