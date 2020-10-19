Нижний Новгород, , 13:00 — REGNUM По состоянию на 16 октября, в Нижегородской области на карантин по коронавирусу были закрыты десять отделений в больницах и одно отделение в стоматологической поликлинике. Об этом свидетельствую данные областного министерства здравоохранения.

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Так, в больнице №12 не принимают новых пациентов неврологическое, кардиологическое, гематологическое и ЛОР-отделение, сообщает портал NewsRoom24.ru. В больнице №39 закрыто на карантин кардиологическое отделение. В детской больнице №42 закрыто ЛОР-отделение, в больнице №25 «Айболит» пациентов не принимает хирургическое отделение.

Остаются закрытыми отделение хирургии Выксунской ЦРБ и терапевтическое отделение Сосновской районной больницы. Закрылось и кардиологическое отделение Павловской ЦРБ.

Также карантинные мероприятия действуют в отделении ортопедической помощи стоматологической поликлиники Дзержинска.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 19 октября выявили 292 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 289 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 37 062 случаев. От последствий заражения коронавирусом пятеро жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 660 человек. В настоящее время за вычетом выздоровевших и умерших число активных носителей коронавируса в области составляет 5697 человек.