Архангельск, , 12:57 — REGNUM В Архангельской области продолжают выявлять случаи, когда родители школьников за свой счет закупают учебные пособия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.

Напомним, в соответствии с федеральным законом «Об образовании», средства обучения и воспитания, учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы должны предоставляться бесплатно на время получения образования.

По данным ОНФ, на практике зачастую это оплачивается за счет родителей. Особенно острая ситуация наблюдается в начальной школе.

«На сегодняшний день еще имеются случаи, когда родители учащихся закупают рабочие тетради. Это происходит из-за разных обстоятельств. Например, в некоторых регионах сумма, выделяемая на приобретение учебников и учебных пособий, еще недостаточна для удовлетворения потребности тех или иных образовательных учреждений», — сообщили в ОНФ.

Расходы на покупку тетрадей могут серьезно ударить по бюджету семьи. По подсчету ОНФ, многодетная семья из Архангельска тратит на подготовку к школе ребенка начальных классов примерно 11 тыс. рублей, из которых 3 тыс. рублей уходят на приобретение рабочих тетрадей.

«В этом году впервые учащиеся начальной школы по поручению президента Владимира Путина получают горячее питание, так неужели теперь родителям нужно ломать голову над тем, как купить рабочие тетради? Не нужно забывать, что во многих семьях школьников двое, а то и трое, — прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Архангельской области Филипп Варзумов. — Покупка тетрадей сразу выливается в существенные расходы».