Архангельск, 19 октября 2020, 12:57 — REGNUM В Архангельской области продолжают выявлять случаи, когда родители школьников за свой счет закупают учебные пособия. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении ОНФ.
Напомним, в соответствии с федеральным законом «Об образовании», средства обучения и воспитания, учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы должны предоставляться бесплатно на время получения образования.
По данным ОНФ, на практике зачастую это оплачивается за счет родителей. Особенно острая ситуация наблюдается в начальной школе.
«На сегодняшний день еще имеются случаи, когда родители учащихся закупают рабочие тетради. Это происходит из-за разных обстоятельств. Например, в некоторых регионах сумма, выделяемая на приобретение учебников и учебных пособий, еще недостаточна для удовлетворения потребности тех или иных образовательных учреждений», — сообщили в ОНФ.
Расходы на покупку тетрадей могут серьезно ударить по бюджету семьи. По подсчету ОНФ, многодетная семья из Архангельска тратит на подготовку к школе ребенка начальных классов примерно 11 тыс. рублей, из которых 3 тыс. рублей уходят на приобретение рабочих тетрадей.