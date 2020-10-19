Тюмень, , 12:57 — REGNUM В Тюменской области наращивают коечный фонд для пациентов с COVID-19. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава региона Александр Моор.

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«В субботу запустили моногоспиталь на 250 коек в «Роднике», сегодня — на 140 коек в «Больнице Водников». Лечебное учреждение летом работало как моногоспиталь, поэтому штат готов бороться с инфекцией и спасать людей», — сообщил Александр Моор.

Сейчас в Тюменской области функционирует 14 инфекционных госпиталей, где лечат пациентов с COVID-19.