Владимир, , 12:56 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 19 октября зарегистрировано 246 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 6255 человек.

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