Воронеж, , 12:55 — REGNUM Администрация Воронежа сообщила о введении временных схем организации дорожного движения в связи с закрытием движения по путепроводу на улице Ленина в районе остановки «Работница». Виадук будет закрыт для движения транспорта в связи с капитальным ремонтом уже с 24 октября.

Новые схемы движения будут введены на нескольких участках в городе. Так, будет изменена организация движения транспорта на перекрёстке проспекта Революции и улицы Кольцовской. На данный момент здесь разрешён левый поворот на проспект Революции со всех трех полос, а с правой крайней полосы разрешен и поворот направо. С проспекта Революции крайняя левая полоса предназначена для левого поворота на улицу Кольцовскую, а средняя и крайняя правая полосы — для движения прямо (по проспекту Революции к путепроводу). С 24 октября с левой полосы улицы Кольцовской можно будет двигаться налево, на проспект Революции к путепроводу, а средняя и крайняя правая полосы будут предназначены для поворота направо — на проспект Революции в сторону центра. По проспекту Революции из центра по крайней правой полосе можно будет проехать прямо, со средней и крайней правой полос — повернуть налево на улицу Кольцовскую.

Изменится схема движения на перекрёстке улиц Урицкого и Ленина: на период реконструкции поворот налево на улицу Ленина (в сторону педагогического университета) будет разрешен с обеих полос улицы Урицкого. На перекрёстке Московского проспекта и улицы Урицкогопо временной схеме будет разрешен поворот с улицы Урицкого налево на Московский проспект (в сторону центра) с обеих полос, с правой полосы также будет разрешено следовать прямо и направо. Будет запрещена парковка автомобилей от дома №6 по Московскому проспекту.

Изменится схема выезда на набережную у Чернавского моста при движении с улиц Пятницкого и Степана Разина. На данный момент с правой полосы разрешен поворот направо (в сторону ВоГРЭСовского моста), с левой — налево (под Чернавский мост), по временной схеме можно будет поворачивать с левой полосы — налево, с правой — налево и направо. При выезде на набережную по съезду с Чернавского моста останется только одна полоса для выезда направо (под Чернавский мост), поворот налево (на набережную Массалитинова) будет запрещён. Здесь будет смещена осевая линия разметки для безопасного поворота автобусов большой вместимости с набережной Массалитинова. Также будут запрещены левые повороты с набережной на оба съезда — двигаться по набережной здесь можно будет только прямо. При выезде с набережной Массалитинова у Северного моста будет увеличен размер островка безопасности и установлены водоналивные блоки для безопасного выезда автобусов большой вместимости. Кроме того, на этом участке будет введено ограничение скорости — 40 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее администрация города анонсировала закрытие виадука по улице Ленина для проведения капитального ремонта. Виадук, через который идёт существенный поток транспорта в сторону центра из Коминтерновского и Центрального районов города, будет закрыт для движения уже с 24 октября. Срок проведения работ — около 1,5 лет, стоимость — более 250 млн рублей.

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