Красноярск, , 12:55 — REGNUM По состоянию на 19 октября в ковид-госпиталях Красноярского края развернуто 3429 коек. Как сообщили ИА REGNUM в минздраве региона, на сегодняшний день 3013 коек занято больными внебольничной пневмонией, в том числе 2132 — пациентами с COVID-19. Занятость коечного фонда составляет 87,8%, в том числе в Красноярске — 87,1%.

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По информации минздрава, в медорганизациях для лечения пациентов с COVID-19 размещено 694 аппаратов ИВЛ, это 100% от норматива. 1388 коек обеспечено кислородом. На сегодня для лечения пациентов с тяжёлым течением заболевания используется 77 аппаратов ИВЛ. Всего в Красноярском крае в реанимации находятся 182 пациента.

Министерство подготовило план перепрофилирования коечного фонда. В резерве для развертывания находится 1260 коек, в том числе 540 — в Красноярске.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в Красноярском крае коронавирус выявлен у 23 194 человек.

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