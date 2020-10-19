Москва, , 12:54 — REGNUM Имущество и банковские счета бывших руководителей и совладельцев Бинбанка арестованы в виде обеспечительных мер по иску Банка России и банка «Открытие». Решение принял Арбитражный суд Москвы, следует из картотеки арбитражных дел.

Обеспечительные меры приняты в отношении Константина Калагина, Александра Лукина, Кирилла Любенцова, Петра Морсина и Микаила Шишханова в пределах суммы исковых требований в размере 85,4 млрд рублей. Исключение сделано для 80% ежемесячной заработной платы.

Имущество и счета совладельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева, таким образом, под арест не попали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центробанк России подал иск против физлиц, контролировавших «Рост-банк» и «Бинбанк». Сумма претензий превысила 85,4 млрд рублей.

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