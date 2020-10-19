Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM В Ленинградской области с начала осени отмечает рост количества так называемых домашних очагов коронавируса. Если в сентябре их насчитывалось не более десяти, то на сегодняшний день выявлено более 50 таких очагов. Об этом 19 октября сообщила главный санитарный врач по Ленинградской области, глава управления Роспотребнадзора по региону Ольга Историк.

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По ее словам на сегодня в домашних очагах коронавируса болеет порядка 170 человек.

«77% заболевших в возрастной группе старше 65 лет инфицируются именно от родственников», — пояснила она.

Также в зоне риска находятся работники здравоохранения, по данным ведомства на сегодняшний день болеет 105 областных медиков против 24 в сентябре, работники сферы образования — 73 человека против 26, государственные служащие — 38 против 13, и офисные работники — 16 против пяти в сентябре.

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Добавим, с начала осени в Ленобласти также нарастает суточное число выявленных инфицированных. Вместе с тем губернатор региона Александр Дрозденко 19 октября распорядился увеличить суточный уровень тестирования на COVID-19 до четырех тысяч исследований.

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