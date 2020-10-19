Оренбург, , 12:52 — REGNUM В Оренбурге в ближайшее время состоится пробный запуск нового фонтана в парке железнодорожников. Для этого в столицу Оренбуржья приедут специалисты из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации города.

В рамках благоустройства в парке отдыха установлен звуко-цветовой сухой фонтан диаметром 17 метров. Подсветка фонтана обеспечивается подводными светодиодными светильниками c корпусом из нержавеющей стали. Максимальная высота 61-й фонтанной струи возможна до четырех метров.

Напомним, ранее разразился скандал вокруг попытки установить в парке железнодорожников скульптурную композицию «Похищение Европы». Противники назвали ее пошлой и провокационной.

Читайте ранее в этом сюжете: В оренбургском парке появится сухой фонтан