Владимир, , 12:43 — REGNUM Во Владимирской области 19 октября подтверждено 82 новых случаев заражения коронавирусом — на два больше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»

Всего в области зарегистрированы 8508 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 6255 пациентов, в том числе 20 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 246 человек, один летальный случай подтвержден за последние сутки.

Читайте развитие сюжета: Во Владимирской области скончался ещё один пациент с COVID-19