Екатеринбург, , 12:48 — REGNUM В поликлиниках Екатеринбурга столкнулись с небывалыми очередями в кабинеты неотложной помощи. Об этом заявил глава горздрава Денис Демидов на онлайн-брифинге.

По словам руководителя, рост очередей в медучреждениях случался и раньше, в сезоны роста заболеваемости вирусными инфекциями. Но сейчас система здравоохранения столкнулась с невиданными прежде очередями.

«Фактически таких показателей никогда не было», — сказал Демидов.

Власти пытаются разграничить потоки пациентов и открывать дополнительные помещения, чтобы справиться с ситуацией, добавил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители дома на улице Московской, 2 пожаловались на очередь из пациентов, которые ждали приема в кабинете неотложной помощи прямо в жилом дворе.

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