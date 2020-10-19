Липецк, 19 октября 2020, 12:42 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрирован один новый летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 19 октября.
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Скончался 61-летний житель Добровского района.
Всего по состоянию на 19 октября в регионе было зарегистрировано 59 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 5872 человека.
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