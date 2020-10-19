Москва, , 12:41 — REGNUM Правительство России подготовило план по обеспечению водоснабжения полуострова Крым. Об этом 19 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Бахчисарай. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Это важная тема для людей и развития полуострова. Нужно сформировать там современную систему водоснабжения, чтобы жители и экономика Крыма больше не испытывали этих проблем и не опасались возможных отключений», — заявил Мишустин.

По его словам, разработан план по обеспечению надёжного водоснабжения Республики Крым и города Севастополь. В него включили 14 мероприятий — разработка новых источников воды, строительство новых гидротехнических сооружений, объектов водоснабжения, водоотведения, а также капитальный ремонт инфраструктуры.

На строительство новых водных объектов в Крыму ранее уже выделили около 6 млрд рублей. Всего по плану предусматривается около 50 млрд рублей вложений, большая часть из которых поступит из федерального бюджета.