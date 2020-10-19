Москва, , 12:41 — REGNUM Сбой в работе сервиса «Московская электронная школа», произошедший утром 19 октября, «не помешал началу уроков». Об этом ИА REGNUM заявили в департаменте образования и науки Москвы.

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"Первый урок прошел с техническими сбоями в работе электронного дневника и журнала МЭШ. Ко второму уроку технические специалисты сделали все возможное, чтобы стабилизировать работу электронных ресурсов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на первом уроке все образовательные учреждения использовали «резервные варианты подключений».

В департаменте подчеркнули, что на данный момент «уроки продолжаются».

Источник ИА REGNUM в одной из московских школ подтвердил факт продолжения уроков, однако отметил, что в «МЭШ» по-прежнему наблюдаются периодические сбои, а часть педагогов перешла на онлайн-уроки в Zoom.