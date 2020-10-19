Смела, Украина, , 12:47 — REGNUM В городе Смела Черкасской области сотни людей собрались под стенами горсовета в знак протеста против ужесточения карантинных ограничений. Об этом сообщило 19 октября местное издание «Суспильне.Черкассы».

"В Смеле под городским советом собрались местные жители, чтобы выразить протест против введения карантинных ограничений, которые предусматривает «красная» зона», — рассказали журналисты.

Люди потребовали не закрывать детские сады. Кроме того, местные предприниматели призвали власти не ограничивать их деятельность.

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Мэр города Алексей Цибко рассказал, что 19 октября состоится заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. В ходе заседания будет решено, какие ограничения будут действовать в городе.

Отметим, всего в Смеле живёт около 70 тыс. человек, у 747 жителей города выявили коронавирус SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 октября в ВСУ число летальных случаев коронавирусной пневмонии выросло до 14. За минувшие сутки коронавирус выявили у 29 силовиков.

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