Волгоград, , 12:53 — REGNUM В пять раз по сравнению с нормативной возросла нагрузка на скорую медицинскую помощь в Волгоградской области. В регионе развёрнуты порядка семи тысяч инфекционных коек, из которых 1374 обустроены за минувшую неделю. Такие данные 19 октября на заседании оперативного штаба привёл губернатор Андрей Бочаров.

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Пациентов с коронавирусом принимают 33 инфекционных госпиталя. Общее число выявленных носителей инфекции практически достигло 18 тысяч человек, число заболевших пневмониями превысило 27 тысяч человек.

«Нагрузка на региональную систему здравоохранения и лечебные учреждения уже в три раза превысила установленные нормы амбулаторно-поликлинического обслуживания и госпитализации; на скорую медицинскую помощь — возросла практически в пять раз по сравнению с нормативной. Сотрудники медучреждений работают в условиях запредельных нагрузок. Действенную помощь оказывают привлечённые к работе студенты старших курсов Волгоградского медуниверситета, медицинского колледжа, добровольцы и волонтёры», — сообщил глава региона.

В регионе ещё увеличат количество коек — в первой половине ноября 2020 года в эксплуатацию будет введён новый инфекционный госпиталь в Волжском. С учётом его мощностей и дополнительного коечного фонда в других лечебных заведениях общее количество мест для пациентов превысит восемь тысяч.