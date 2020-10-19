Салехард, , 12:39 — REGNUM На Ямале за сутки выявили 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 19 октября сообщает региональный оперативный штаб.

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Из них 22 новых случаев зарегистрировано среди вахтовых рабочих из других регионов, в Салехарде — 31, в Ноябрьске — 23, в Муравленко — 25, в Надыме — 20.

Днём ранее суточный прирост заражений в регионе составлял 171 случай.

Всего с начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 19 октября зарегистрировано 18 298 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 13 837 человек, 106 пациентов с COVID-19 скончались.