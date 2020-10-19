Берн, , 12:39 — REGNUM Экс-президент Швейцарии Рене Фельбер, который занимал данный пост в 1992 году, скончался в возрасте 87 лет. Об этом 19 октября сообщает на своем сайте швейцарская Социал-демократическая партия.

«Наш товарищ Рене Фельбер ушёл от нас после жизни, полной приверженности своему кантону Невшатель, Швейцарии и нашим социал-демократическим ценностям», — приводятся в сообщении слова сопредседателя партии Маттеи Мейер.

Ещё один сопредседатель партии Седрик Вермут заявил, что покойный всегда будет большим именем в швейцарской социал-демократии.

Отметим, Рене Фельбер представлял данную партию в Федеральном совете с 1988 по 1993 год и был в этот же период начальником департамента иностранных дел страны. С декабря 1992 года по март 1993 года он был Федеральным президентом Швейцарии, покинув эту должность по состоянию здоровья.