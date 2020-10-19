Липецк, 19 октября 2020, 12:32 — REGNUM В Липецкой области 19 октября подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: борьба на пределе возможностей – все новости»
Всего на территории региона выявлено 7130 положительных тестов.
За весь период наблюдения 5949 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 12 — за последние сутки.
59 человек скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.
Читайте развитие сюжета: В Липецкой области скончался ещё один пациент с COVID-19