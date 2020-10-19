Липецк, , 12:32 — REGNUM В Липецкой области 19 октября подтвержден 71 новый случай заражения коронавирусом — на четыре больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона выявлено 7130 положительных тестов.

За весь период наблюдения 5949 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 12 — за последние сутки.

59 человек скончались. Один новый летальный случай зарегистрирован за последние сутки.

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