Оренбург, , 12:32 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 19 октября, выявлено 169 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Показатель остался на уровне предыдущего результата (на 18 октября за сутки выявляли также 169 носителей SARS-CoV-2).

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По данным Управления Роспотребнадзора по региону, за последние сутки исследовано 5 088 тестов на коронавирус, а с конца марта — 694 108. С начала пандемии зарегистрировано 15 489 случаев заражения.

От COVID-19 оправились 13 553 человека, в том числе 79 — за последний день. Общее число жертв коронавирусной инфекции в Оренбуржье составило 96 человек.

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