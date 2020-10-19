Махачкала, , 12:35 — REGNUM Правительство России направит за три года более 7,7 млрд рублей на ликвидацию третьей смены в школах Дагестана. Это следует из распоряжения, подписного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, в 2020 году республика получит на ликвидацию трехсменки более 2,8 млрд рублей, в 2021 году — свыше 3,2 млрд рублей, в 2022 году — почти 1,7 млрд рублей. Деньги пойдут на переоборудование действующих школ и строительство новых образовательных учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Дагестане открыли семь новых школ — в Махачкале и пяти районах республики. В частности, открытие блока-пристройки на 604 ученических места в махачкалинской школе №26 позволило перевести в односменный режим обучения школьников, обучавшихся в третью смену.

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