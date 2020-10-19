Курск, , 12:29 — REGNUM В Курской области 19 октября зарегистрировано 96 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на один меньше, чем было подтверждено 18 октября, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 9562 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 7273 пациента, в том числе 32 — за последние сутки. Скончались 65 человек. За прошедшие сутки новые летальные случаи не подтверждены.