Москва, , 12:45 — REGNUM В России постоянно растёт число студентов, проходящих обучение по цифровым специальностям. Об этом 19 октября заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, на форуме «Открытые инновации», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, во всем мире, в том числе в России, существует «огромный» спрос на специалистов в сфере цифровых технологий. Поэтому в РФ ежегодно увеличивается количество бюджетных мест в вузах по цифровым профессиям.

«Мы планируем, что в 2024 году количество студентов айтишников вырастет в три раза», — сказал Чернышенко.