Киев, , 12:28 — REGNUM Число летальных случаев от COVID-19 в вооружённых силах Украины (ВСУ) достигло 14. Об этом сообщила 19 октября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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По последним данным, коронавирусной пневмонией в стране болеют 1060 работников ВСУ. За минувшие сутки выявлены 29 новых случаев заражения. Шесть человек госпитализированы, остальные проходят лечение дома под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом на Украине превысило 300 тыс.

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