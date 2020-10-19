Москва, , 12:19 — REGNUM В России на поддержку безработных будет направлено дополнительно 35 млрд рублей. Об этом 19 октября сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он рассказал, что в России увеличили размеры пособий для безработных.

«На эти социальные выплаты в бюджете на текущий год мы предусмотрели в бюджете свыше 165 млрд рублей. Дополнительно к ним правительство выделяет более 35 млрд рублей», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, деньги получат безработные во всех регионах страны.