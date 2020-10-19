Великий Новгород, , 12:29 — REGNUM По данным оперативного штаба Новгородской области от 19 октября, за последние сутки, то есть в воскресенье, 18 октября, в регионе выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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Это на два случая меньше, чем было днем ранее, в субботу, но на три больше, чем было зафиксировано в минувшую пятницу. Уже достаточно продолжительное время, с начала октября, суточная выявляемость инфекции в Новгородской области находится на уровне между 60 и 70 случаями в сутки.

Из числа новых случаев 40 подтвердили в Великом Новгороде, 14 — в Боровичском районе, по четыре — в Новгородском и Старорусском районах, три — в Чудовском районе, по одному случаю дали в суточную статистику Волотовский, Хвойнинский и Шимский районы.

Нарастающим итогов в Новгородской области подтверждено 6402 случая заражения за всё время пандемии. Выздоровели 4852 человека, в том числе 15 за последние сутки, от COVID-19 скончались 83 жителя.

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