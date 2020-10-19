Москва, , 12:16 — REGNUM В России на сегодняшний день вводить новых ограничений на фоне пандемии коронавирусной инфекции необходимости нет. Об этом 19 октября в интервью порталу стопкоронавирус.рф заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

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Однако, уточнил эпидемиолог, для этого население должно соблюдать меры профилактики, которые, по его словам, показали свою эффективность в весеннее время. Речь идёт о социальной дистанции, обязательном ношении масок и перчаток, а также использовании санитайзеров и защитных очков.

«На настоящий момент нет необходимости введения локаута, если население будет соблюдать санитарно-гигиенические правила», — подчеркнул Горелов.

Он добавил, что вопрос о введении ограничительных мер решают региональные власти совместно с главным государственным санитарным врачом региона, при этом учитываются данные об эпидемиологической ситуации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выстроенная в России система борьбы с коронавирусом позволяет «в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун».

В середине октября об отсутствии на сегодняшний день планов по закрытию точек общественного питания и ретейла в России заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он пояснил, что магазины и кафе могут продолжать работать, если они будут соблюдать все требования Роспотребнадзора. При этом глава Минпромторга подчеркнул, что резкое ухудшение эпидемиологической обстановки и значительный рост числа заболевших COVID-19 в стране могут стать поводом для серьёзных ограничений.

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