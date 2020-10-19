Москва, , 12:16 — REGNUM В сценарии скорого выхода на плато по числу новых выявленных заболевших коронавирусной инфекцией в сутки нет ничего невероятного. Об этом 19 октября заявил доктор медицинских наук, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев на телеканале «Россия 24».

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«Да, с 14 октября мы видим торможение роста вновь заболевших, во всяком случае регистрируемых. Мы видим снижение процента инфицированных. Потому вполне возможно, если россияне будут сохранять осторожность, если, наконец, научатся носить маски, придерживаться изолирующих мероприятий — вполне возможно, что в течение двух недель мы можем выйти на плато», — заявил Еделев.

По состоянию на 19 октября, за прошедшие сутки число выявленных заражённых коронавирусом человек в России выросло на 15 тыс. 982.