Астрахань, , 12:15 — REGNUM В отношении председателя контрольно-счётной палаты Астраханской области Дмитрия Парфенова возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с апреля по июнь 2019 года Парфенов при проверке отчета об исполнении бюджета Астраханской области за 2018 год намеренно скрыл нарушения. Председатель правительства Астраханской области Расул Султанов и областной министр финансов Виталий Шведов оформили необоснованные коммерческие кредиты на сумму 6,2 миллиарда рублей.

Из-за незаконных действий должностных лиц привели областной бюджет потерял более 212 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в отношении Султанова и Шведова дело было возбуждено летом 2019 года.

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