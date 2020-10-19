Уфа, , 12:21 — REGNUM Градостроительный совет будет создан в Башкирии. Об этом 19 октября сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.

По его словам, соответствующий указ будет подписан 19 октября. Решение о создании данного совета было принято после ситуации со строительством дома на улице Шота Руставели в Уфе: это «безобразное ведение градостроительной деятельности». И такая ситуация не единственная. Подобные ситуации складываются и в других городах республики, добавил он.

Хабиров отметил, что целью создания градостроительного комитета является гармоничное взаимодействие государственных и муниципальных властей при принятии решений о строительстве многоквартирных жилых домов. Ни одно решение на строительства дома не будет выдано, пока этот вопрос не будет рассмотрен на градостроительном совете.

Председателем градостроительного совета Башкирии будет глава республики Радий Хабиров.

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