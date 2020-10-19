Москва, , 12:20 — REGNUM В настоящее время в России зарегистрировано 18 вакцин, которые предназначены для профилактики гриппа, из них большая часть российского производства. Об этом 19 октября сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, академик РАН Николай Брико.

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"Сегодня в государственном реестре зарегистрировано 18 вакцин для профилактики гриппа. Большая часть — отечественные вакцины», — сказал он на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья «Иммунопрофилактика инфекционных заболеваний».

Помимо этого, Брико указал, что в настоящее время также производится отечественная квадривалентная вакцина от гриппа, которой планируется привить в нынешнем эпидемиологическом сезоне около 10 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что использование безопасной и эффективной вакцины от коронавируса серьёзно повлияет на эпидемическую ситуацию в России.