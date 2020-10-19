Пхёнтхэк, Южная Корея, , 12:16 — REGNUM На военных базах США в Южной Корее продолжают выявлять случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус был выявлен у трех военнослужащих и одного члена их семей, прибывших в страну 5 и 17 октября. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечение в медицинском учреждении на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на базах США в Южной Корее, увеличилось до 231.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 76 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 25 275.

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